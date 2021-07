Viimati hankis talu endale eesli nimega Peeter ja peremees Kristjan Saluvee rääkis naerusui, et hobuse eest hoolitseb perenaine ja eesel on tema vastutusel. Eesel on paras krutskivend ja käib oma häda tegemas hobuse alal. Puhtaks peab selle rookima perenaine.