Käivad ettevalmistused triiphoonete päevaks

Triiphoonete ja avatud aedade päevaga soovitakse tutvustada triiphoonete kultuuripärandit Põhja-Eestis. Samas julgustatakse inimesi kasvuhooneid rajama ning seejuures loominguline olema. Tänapäeval on võimalik rajada väga eri suuruse ja funktsiooniga kasvuhooneid. Triiphoonete kõrvale sobivad ideaalselt suveköögid, mis samuti käivad kaasas Põhja-Eesti toidukultuuripärandiga ning toidu pakkumisega oma suveköögis või verandal.

Lääne-Virumaal on 7. augustil avatud Karepa ravimtaimeaed, kus saab näha ja kaasa osta ürditeesid, salve ja soolasid, lisaks on üleval Verner Luke maalinäitus. Sagadi mõisa lille- ja ürdiaiaga on võimalus tutvuda peaaednik Helle Väärsi juhendamisel. Palmse mõisa uhked triiphooned väärivad kindlasti külastamist.