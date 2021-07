Kuigi esialgses pressiteates oli põlengu tõenäoliseks tekitajaks nimetatud metsatöid, on see variant praeguseks kõrvale heidetud. Keskpolügooni haldava kaitseinvesteeringute keskuse pressiesindaja sõnul on päästeamet suhelnud vastavate isikutega ja saanud kinnitust, et viimati tehti seal piirkonnas metsatöid nädal tagasi.