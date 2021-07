Rakvere Vallimäel toimus esimest korda Funkfest

Genialistide loomingule pühendatud tribuutkontserti oli Pihlakule teadaolevalt tulnud kuulama ka vähemalt üks Genialistide originaalkoosseisu liige. "Paljud sõbrad ütlesid, et Ivar Põllu täiega nautis," rääkis Pihlak ja lisas, et tegu oli olnud siiski vaid Põlluga veidi sarnase isikuga. Genialistide laulja ise päriselt kohale tulla ei saanud ning see, et teda kontserdi kuulajate seast otsida ei tasu, oli korraldajatele juba varasemalt teada.