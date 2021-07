Sündmuskohal käinud Roela vabatahtliku päästekomando pealik Kalno Vaarmets rääkis, et sõiduauto ja traktor olid kokku põrganud ristmikul. Juhid arstiabi ei vajanud. Kõrrepõld põles ristmiku vahetus läheduses. Vaarmetsa sõnul avarii põlengut ei olnud põhjustanud.

Vaarmets rääkis, et põllud on praegu nii kuivad, et põlengu puhkemiseks piisab väikesest sädemest. Reeglina saavad põllumehed tulekahju ise kustutatud. Nii ka nüüd Voore külas. Vaarmetsa hinnangul oli põlengu suurus umbes poolsada ruutmeetrit, mis oli enne pritsimeeste saabumist juba kustutatud. Küll aga kõrvaldasid päästjad ristmikul kokku põrganud sõidukite süttimisohu ja koristasid avarii tagajärjel teele valgunud tosooli.