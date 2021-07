Tapal asuv Valgejõe sild avati koos uute konnatunnelitega taas liiklejatele

Tapa–Loobu tee kolmandal kilomeetril asuv Valgejõe sild, mis on olnud alates 25. veebruarist liiklejatele suletud, on nüüd taas sõidukitele avatud. Üle silla on alates 26. juulist avatud kahesuunaline tee, varem suunati sõidukid ajutiste liikluskorraldusvahendite abil Imastu kaudu ümbersõidule.