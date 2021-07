Tuleohtlikul ajal on lubatud vaid tehnikaga liikumine, mis on mõeldud turbatöötlemis- ning põllumajandustöödeks ja metsatöödeks.

Esmaspäeval, 26. juulil kell 10.31 andis möödasõitja häirekeskusele teada, et Vinni vallas Aasuvälja külas on märgata suitsu. Päästjad tegid saabumise järel kindlaks, et üks kodanik oli võtnud plaani põletada kulu. Päästjad kustutasid umbes 25 ruutmeetri suuruse põlengu. Kuna kulu süütaja ei olnud nõus oma isikut tuvastama, tuli selleks kohale kutsuda politsei. Oluline on märkida, et kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja karistatav!