"Ta ei seisnud kahel jalalgi sirgelt püsti," kirjeldas Sten joobes jalgratturit, kes kangekaelselt sõita oli üritanud, kuid oli pärast lühiajalist vänderdamist seisma jäänud ja muruplatsile prantsatanud. Alles järgmisel päeval avastas mees, et tema sõiduautol BMW on värvi- ja kerekahjustused. See tõi eelmise päeva sündmuse taas meelde, sest purupurjus rattur oli ukerdanud Steni sõiduki läheduses ja ilmselt vastu sõidukit kukkunud.

Rakvere politseijaoskonna juht Katrin Satsi selgitas, et pärast kirjeldatud juhtumi kohta avalduse laekumist alustati väärteomenetlust. "Mis on praegu veel pooleli," lisas maakonna politseijuht. "Mööname, et menetluse algusfaasis pidanuks uurija kannatanuga ühendust võtma, kuid seda ei tehtud, ning vabandame selle pärast," sõnas Satsi. "Täna pärast teie kirja laekumist võtsime kohe kannatanuga ühendust, et menetluse seniseid üksikasju täpsustada."

"Mõistame, et inimestel on politsei tegutsemisele kõrged ootused, ning pingutame, et neile ootustele vastata," jätkas Satsi. Samas tunnistas ta, et tahes-tahtmata ei saa kõik menetlused lahendust loetud nädalate või ka kuudega. Politseijuht tõi näiteks, et eelmisel aastal registreeriti maakonnas ligi 6000 väärtegu ja üle 900 kuriteo. "Iga juhtum nõuab tõendite kogumist, kahtlusaluste ringi selgitamist, menetlusotsuse tegemist," lausus Satsi. "Pole ka saladus, et nende tuhandete süütegude uurimisel on alati ajakriitilisemad isikuvastased süüteod, sealhulgas perevägivallajuhtumid, seksuaalkuriteod, alaealistega seotud süüteod, narkosüüteod ja nõnda edasi. Mõistagi lahendatakse nende kõrval ka kõiki teisi süüteoteateid, kuid nagu öeldud, ei pruugi need nii kiiret lahendust saada, nagu inimesed sooviks."