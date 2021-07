"Tavaliselt on Võsu festivalil selgunud üksikmängu ja segapaaride meistrid, kuid kuna koroonaviiruse tõttu jäi paaride meistrivõistlus talvel ära, siis võtsime ka selle turniiri eest vedada," lausus Rakvere Bridži Seltsi president ning festivali peakorraldaja Toomas Kork. "Kui arvestada, et sügisel toimuvad Rakveres veel Eesti meistrivõistlused võistkonnamängus, siis võib öelda, et tänavune Eesti bridžikeskus on Lääne-Virumaa."