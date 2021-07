Nostalgiline Amor Trio esineb Rakveres uues kuues

Suurepäraselt on selle omaaegse ansambli olemust tabanud Jürgen Rooste, kes leidis (Sirbis aastal 2004), et tegemist oli kollektiiviga, kes oli kantud tugevast dekadentsivaimust, väikekodanlikust restoranielufiilingust ja vanade filmide romantikast. Aga ärgem unustagem absurdiriiki, kus tegevustik aset leiab. Sel hetkel ja sääl (siin) oli dekadents arvatavasti lähim samm avangardile. Ses kõiges on palju huumorit ja irooniat.