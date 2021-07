Viru-Nigula vallavalitsus kasutab liiva sõelumise masinat peamiselt suvehooajal paar korda kuus. Eestit katva kuumuse tõttu tuleb majanduskeskuse juhataja Alari Kirdi sõnutsi traktor juba varajastel hommikutundidel tööle panna. "Me katsume sellisel ajal puhastada, millal inimesi rannas ei ole, tavaliselt on nendeks varajased hommikud, et rand oleks juba enne kaheksat hommikul valmis, kuna ilusate ilmadega tullakse randa juba kell kaheksa hommikul," ütles Alari Kirt.