Rakvere on oma suuruselt ideaalne koht jalgrattaga liikumiseks, sest enamik vahemaid on liiga lühikesed, et autot kasutada, aga samas on nende jala läbimine liiga ajakulukas. Ratturina pean tihtipeale leidma omale sõidukaaslasest valvuri, sest huvipunkte külastades on ratast pea võimatu turvaliselt parkida. Eksperimendi käigus külastasin toidupoode ja -kohti ning kaubanduskeskusi, kasutades rakverlaste seas üsna levinud maastikujalgratast.