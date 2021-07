Rakveres tähistatakse nädalavahetusel esimest korda keskaja päevi

Kauri koolis üle kümne aasta tegutsenud ajaloolise tantsu ansambel Fioretto on end tuntuks tantsinud just keskaja päevade laadi festivalidel ja laatadel, seda nii Pärnus, Tallinnas kui ka Viljandis, tutvunud neil sarnaste huvidega inimestega ning soovinud, et ajalooliseid festivale oleks rohkem.