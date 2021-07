24 aastat kriminaalkohtuniku ametit pidanud Tiit Kullerkupp vaatas tagasi läinud aastatele kohtusaalis ja ütles, et on olnud huvitav ja väljakutseid pakkuv töö, kuid nüüd on aeg minna.

“Neid kohtusaalis kuuldud lugusid on praeguseks liiga palju kogunenud ja need ei kipu enam ära mahtuma,” sõnas ta. “Võõraste inimeste lood, mis on täis konflikte, kurjust, valet ja negatiivseid emotsioone. Tekkis oht, et oma lugu kaob teiste inimeste lugude sekka ära.”