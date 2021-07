Suuretüki talu asub Lääne-Virumaal külastamiseks soodsas asukohas ja silmailu pakuvad seal tohutu linnusortiment ja loomad. Talu perenaine Heli Napp kõneles, et tegelikult möödus tihe nädalavahetus sel aastal kuidagi rahulikumalt. Võimalik, et naine on ka juba ise kogenud ja oskab kõige ettetulevaga arvestada. Loobu külas, Suuretüki talus käis külas üle 3000 inimese. "Venemaal tulijaid oli seekord veel rohkem ja igasuguseid erinevaid keeli oli kuulda. Prantsuse keelt ja teisi," rääkis perenaine, kelle hääles kostus alles nädalavahetuse väsimus.