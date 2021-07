"Oleme Jõgeva sordiaretuse instituudiga teinud ajurünnakuid ja jõudnud selleni, et reaalne oleks hakata kasvatama minikurgi- ja -tomatiseemneid," lausus Vireeni juhataja Tarmo Terav. "Need on need, mida kasvatatakse kodus aknalaua peal. Lääne-Euroopas on neile meeletu nõudlus. Lilli, tomatit ja supirohelist me kasvatada ei võiks, aga minikurgi- ja -tomatiseemet võime, kuna seda meil erasektoris ei kasvatata," lisas Terav, viidates sellele, et Vireen ei tohi riigi äriühinguna konkureerida ettevõtlusega.