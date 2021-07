Üks anomaalne bussipeatus on Haljalas, mis tähendab, et seal võivad reisijad ühissõidukist maha jääda, sest buss paneb lihtsalt graafikus olevast ajast varem minema. Nii juhtus ka täna, kui üks reisija, kes tuli peatusesse neli minutit väljumisajast varem, pidi jooksma ja elu eest karjuma, et juba sõitev liinibuss seisma jääks. Just elu eest karjuma, sest on ju paljudele sõitjatele õigel ajal sihtkohta jõudmine eluliselt tähtis.