Nelja aastaga on keskpolügoonil päästjate abi vaja läinud neljal korral

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse pressiesindaja sõnul on kaitseväe keskpolügoonil igal aastal kevadest sügiseni tööl tulevalvemeeskond, kelle ülesandeks on toetada üksuseid harjutuste ajal. Juhul kui harjutuste käigus süttib maastik või mets, hakkab seda kustutama tulevalvemeeskond. Kui tule levik muutub laiemaks ja intensiivsemaks, antakse põlengust häirekeskusele teada ning kustutustöödesse kaasatakse päästeamet.

Tulevalvemeeskond koosneb kuuest inimesest, kelle seas on nii tuletõrjujaid kui ka vabatahtlikke päästjaid. Meeskonna kasutuses on neli paakmasinat, kolm paakidega UTV-d ja kolm paakidega ATV-d. Lisaks on tulevalvemeeskonnale vajaduse korral abiks keskpolügooni ohutusspetsialistid.