Taivi Roots: “Kassitapust veelgi hullem umbrohi on tara-seatapp”

Et kassitapust lahti saada, tuleb sellega aktiivselt võidelda. “Kui teda kuskil liiga palju on, siis on see pigem aiaomaniku eelmiste aastate laiskuse tulemus. Valgeid traatjaid risoome on kerge kevadel ja sügisel maast välja kaevata ja hargiga mullast välja saputada,” rääkis Taivi Roots.