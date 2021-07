Klubihoone eelprojekti joonis, mida hiljem muudeti. Hoone arhitekt on Kaarli Pedak. FOTO: Perekond Leemetsa erakogust

Juunis sai Võsu rannaklubi 60-aastaseks. Üks piirkonna kaunimaid kultuurimajasid on püsinud üha samasugune. Juurdeehitusi pole tehtud, muutunud on hoone kasutusviisid ja nimi, kuna rannaklubiks hakati seda kutsuma alles 1970-ndatel. Ühte võib öelda küll: kuue aastakümne jooksul on tekkinud palju, mida meenutada.