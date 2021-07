Juhtkiri: varastatud nägude hind

Andmetel on tänapäeval kulla hind. Valedes kätes andmekogudega saab suunatud reklaami veelgi täpsemaks teha, inimeste mõtete ja tunnetega manipuleerida, ja mis kõige hullem, inimesi petta.

Loeme iga päev meediast, kuidas kelleltki on välja petetud kümneid tuhandeid eurosid. Mis te arvate, miks sellised pettused üha edukamalt läbi lähevad? Sest petturid omastavad kellegi teise identiteedi ning teavad ka petetu kohta hämmastavalt palju. Ja need andmed on ju ometi kuskilt tulnud.