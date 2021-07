Teada tõde on, et nii palju kui on inimesi, on ka arvamusi ja arusaamu. Tõsi, kogen seda ise iga aasta üha enam ja veendun öeldu õigsuses.

Teine ütlus lausub, et igal mündil on kaks poolt, ja nii usun minagi, et päeva lõpuks oleme me kõik lihtsad inimesed oma igapäevategemistega. Meil kõigil on ühine külg, mis on sarnane.