Lehmakarjade asemel on päikesepaneelid

Sellist talu enam naljalt ei leia, kus siga poris püherdab, lasipuu küljes on ohelikus hobune, hoovil siblivad kanad ja karjamaal on vaja lehm teise kohta lüüa (see pole midagi brutaalset, lihtsalt vai, mille küljes lehma kett, on tarvis maa seest välja tõmmata ja pisut eemal uuesti maasse taguda, et loomal oleks värske rohi suuulatuses).