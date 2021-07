Augusti lõpuks saab Rakvere 19 uut pakendikonteinerit

„Prügi sortimine ahela lõpus on väga ebaefektiivne, teisisõnu: kõige mõttekam on jäätmete sortimine alati tekkekohal. Kui inimene kodus jäätmeid tekitab, siis peaks ta need kohe ka sortima liikide kaupa – ainult nii on võimalik jäätmeid kasutada materjalina uuesti,“ ütles Eesti Pakendiringlus OÜ juhatuse liige Alder Harkmann. „Rakvere linna elanikud sordivad jäätmeid väga tublisti ning nüüd paigaldame üle linna veel juurde 19 pakendikonteinerit, et jäätmete äraandmine oleks elanikele võimalikult mugav.“