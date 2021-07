Ühissõidukites muutub maskikandmine taas kohustuslikuks

Peaminister Kaja Kallas ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et valitsus otsustas kehtestada alates 2. augustist ühissõidukites maskikandmise kohustuse. Kohustus on üldine ning vaktsineeritutele või läbipõdenutele erandit ei tehta. Kallas põhjendas seda asjaoluga, et ühissõidukites ei ole võimalik kontrollida, kas inimene on vaktsineeritud või mitte.