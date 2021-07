Maakonna viirustesse nakatunute arv tõuseb tasapisi. Mõnel päeval jääb number eelmise päeva omaga samaks, kuid allpoole laskumist pole märgata. "Praegu annab Lääne-Virumaal tooni kahjuks Tapa kaitseväe kolle," sõnas Terviseameti Ida regionaalosakonna osakonnajuhataja Marje Muusikus. Veel eilse seisuga oli seal 33 nakatunut ja nüüdseks on neid juba märksa rohkem tuvastatud. "Seal on haiged ja lähikontakstsed loomulikult isoleeritud, aga kokkupuutepunkt oli bussides, kui neid sinna transporditi," nentis Muusikus, kes selgitas, et kui ajateenijad 21. juulil väeossa saabusid, siis nüüd ongi aeg sealmaal, et esimesed nakatunud hakkavad selguma.