Nelja kohta hoitakse juhukülaliste jaoks, ülejäänud on hõivatud Võsut kodusadamaks pidavate aluste ja nende omanike poolt. Aga neil kohtadel ei seisa sugugi mitte ainult kohalike meeste paadid, vaid ka kaatrid ja väikelaevad. "Patuga pooleks siinsete kalameeste arvelt," ütles sadamakapten Andrus Aasmäe. "Võsu väikesadam on ehitatud ikka kohalike kalameeste jaoks ja siin toimetab kohalikest koosnev mittetulundusühing, kuid kaikohtade välja rentimine toob sadamale tulu," selgitas ta. "Võsu on Tallinna-Narva vahelisel rannajoonel üks suurima täituvusega väikesadamaid. Vabu kaikohti meil sisuliselt pole."