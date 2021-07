Paljud teate saanud inimesed on RIA teatel põhjendatult mures ning on uurinud, kas ja kuidas andmete vargus neid mõjutab, mida nad saavad enda kaitseks teha ja kas nad ise on kuidagi valesti käitunud. Olukord on tavatu ning tekitab küsimusi ja segadust.

"Oleme ka teised sarnased teenused ennetavalt üle kontrollinud. Samuti on meil teadmine, et neid andmeid ei ole edasi saadetud ehk need ei jõudnud andmete allalaadija arvutist kaugemale. Mõistame, et kahju on tehtud ning ma ei soovi vastutusest kõrvale astuda. Vastutuse all pean silmas seda, et me teeme asjad korda ja paremaks, et välistada tulevikus sarnaseid ründeid. Palun andeks kõigi inimeste käest, et meie teenuses oli selline turvanõrkus ning et me ei avastanud seda varem," lisas ta.