Ülevaade: mis on COVID-i digitõend ja vaktsineerimispass, kust neid saab ning milleks on need vajalikud?

Koroonaviirusega nakatumine on jälle tõusuteel ja sarnaselt teiste maailma riikidega on Eesti kaalunud piirangute taaskehtestamist. Samuti on räägitud olukorrast, kus vaktsineeritutel tuleb hakata endaga kaasas kandama digitõendit, et nautida igapäevast piirangutevaba elu.