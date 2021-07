Ta korraldab jõudsalt Anne Veski kontserti, mis toimub Ukunurgal ürgorus. Naine selgitas, et selline pinnavorm on tekkinud jääminekuga ja kontserti on ta pikalt planeerinud. Lauljaga sai plaanid kokku lepitud juba eelmise aasta augustis.

Kiipus rääkis, kuidas pere on publikule pingid ette valmistanud, ja avaldas lootust, et inimesed võtavad ka ise istumisaluseid kaasa, et endale sobiv vaatamiskoht leida. Autode parkimiseks on terve hektari suurune hobusekoppel ette valmistatud.