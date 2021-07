Karujahihooajal võib maakonnas küttida 12 mesikäppa

Lääne- ja Ida-Virumaa kütid tohivad lasta kummaski maakonnas 12 karu. Keskkonnaameti andmetel läheb karudel Eestis hästi – nende arvukus on viimastel aastatel suurenenud. "Meil on juba ka selliseid piirkondi, kus karudel kipub kitsaks jääma. Kui igaühele ei jätku enam piisavalt territooriumi, siis nad kipuvad tulema inimeste õue peale ja seal pahategusid tegema. Karujahi peamine eesmärk on vältida karude tekitatud kahjusid, vähendades karude üldist arvukust ning küttides neid suuremates kahjustuspiirkondades," rääkis keskkonnaameti jahinduse ja veeelustiku büroo juhataja Aimar Rakko.