Rakvere vallavanem Maido Nõlvak tõi Hispaaniast superidee

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak rääkis, et reis Andaluusia maakonda ei olnud mitte kontrollreis, vaid pigem mõeldud uute ideede saamiseks. Koos Vinni valla kolleegiga külastas ta härjafarmi, kus kasvatatakse võitlushärgi. Loom, mis areenile ei kõlba, läheb lihakombinaati. Veel käidi avokaado-, viinamarja- ja oliiviistanduses. Viimase juurde kuuluv oliiviõlitööstus on pälvinud mitu ülemaailmset tunnustust. Pikaajalisest tegevusest andis märku ka tõik, et lisaks tööstusele oli seal muuseum, kus sai tutvuda oliiviõliga seonduvaga läbi sajandite.

Küsimusele ahhaa-elamuse kohta vastas Nõlvak, et ühes linnas nägi ta tänavatel elustamisaparaate. Need olid pandud putkasse klaasi taha, nagu meil on mitmel pool pandud klaasi taha kirka, kang ja kirves. Nõlvaku sõnul olid need õpetusega varustatud elustamisaparaadid pea iga 200 meetri taga. Lisaks klaasil olevale õpetusele jagab häälõpetusi ka elustamisaparaat ise. Kui aparaadi kättesaamiseks klaas puruks lüüa, siis läheb signaal meie mõistes häirekeskusesse, kust siis sündmuskohale kohe kiirabi saadetakse. Nõlvaku sõnul on tal plaanis esimesed sellised elustamisaparaatidega putkad panna ka Eestisse, mõistagi Lääne-Virumaale.