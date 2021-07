Clicherik ja Mäx on noored räpparid, kelle lugusid on enamik raadiost kuulnud. Nendele, kes ütlevad, et ei ole, piisab ilmselt mõne pala laskmisest, et tekiks see “aaa, seda ikka tean”-efekt. Täna astuvad nad üles Võsu rannafestivalil viimaste seas. Virumaa Teataja küsimustele vastas täpselt pool duost ehk Mäx.