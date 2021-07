Nädala kaja: põhimõtteliselt nüüd on siis nii

Kõik kartsid, et tulevad. Kõik rääkisid, et tulevad. Siis äkki tulidki, need uuendatud piirangud. Olgu, ega siin midagi uut enam ju polnud, oleme kõiki neid juba põhimõtteliselt näinud. Ometi lootsime, et enam pole meil põhjust minna järgmisele ringile.