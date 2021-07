Vend, kes paneb sellisel palaval päeval endale täisnahkse kostüümi selga. Soovitavalt muidugi musta, Batmani oma, et looduslik kütteallikas küpsetaks teda pikkamisi ikka korralikult pehmeks. Ka peast. Mis on nii vedel, et koos hoidmiseks on see lusikaga ilusti kiivri sisse topitud. Sest miks muidu keerad sa oma mootorrattalt summuti küljest ära?