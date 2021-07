Taimi Parve: “Millal on viimati kõneldud Pandiverest?”

Taimi Parvel, keskkonnaaktivistil ning omal ajal maakonnas ja kaugemal tuntud veterinaaril, täitus veebruaris, pärgviiruse leviku kõrgajal, 95 eluaastat. Sel puhul rääkisid Virumaa Teataja veergudel juubilarist tema töö- ja mõttekaalased. Nüüd, mil oleme koroona eest paremini kaitstud, oli rõõm Lääne-Virumaa grand old lady endaga silmast silma kohtuda, et kõnelda sellest, mis on olnud, aga kõige tähtsamana meie olemise alustaladest.