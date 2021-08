Täna on viimane päev tühistada teisest pensionisambast lahkumise avaldus

"Avalduse tagasi võtmise põhjuseid võib olla väga erinevaid," ütles rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna juhataja Siiri Tõniste. "Kindlasti on omajagu neid, kellel kevadel ei olnud lihtsalt kõikidest võimalustest veel selget pilti ja nad esitasid oma avalduse nii-öelda igaks juhuks. Näiteks ei teatud, et teisest sambast lahkuda saab igal ajal ka edaspidi ja tegemist ei olnud ühekordse võimalusega."

Tasub silmas pidada, et teisest sambast raha välja võttes väheneb kogusumma 20 protsenti, kuna teise samba raha on olnud tulumaksuvaba ja välja võttes tuleb sellelt tasuda tulumaks. Kui võtta raha kasutusse pensionieas, on eluaegne või pikk tähtajaline pension üldse maksuvabad või korraga välja võttes on tulumaks 10 protsenti.