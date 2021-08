Eesti Kunstiakadeemia lõpetanud Kajal on omanimeline firma Kaja Keraamika OÜ. Kõik esemed teeb ta ise. Kõik asjad on ainulaadsed, sest käsitsi ei saagi Kaja sõnul masstoodangut teha.

Kaja valmistab esemeid alates kruusist kuni kraanikausini välja. See on ta peamine elatusallikas. Naine tunnistas, et koroonapandeemia jätttis rahakotti pisukese augu, sest laadad on üks peamisi kohti, kus käsitöölised saavad oma toodangut realiseerida.