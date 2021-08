Maakonda ei lisandunud uusi nakatujaid

Uutest nakatunutest 63 inimest ehk 72,4% olid vaktsineerimata. Nelja nakatunu vaktsineerimiskuur on pooleli ning 20 nakatunu vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 2791 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 641 109 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 563 973 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 57,6%.