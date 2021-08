Kuna kõnealune tänavalõik on väga kehvas seisundis, ehitatakse see täielikult ümber. Tööde käigus rajatakse uus teealus, katend, tänavavalgustus ja kõnnitee. Tapa keelekümbluskool saab tänapäevase juurdepääsutee.

Vallavolikogu esimees Maksim Butšenkov selgitas valla pressiteenistuse vahendusel, et lapsevanemad ja kooli hoolekogu on tõstatanud ohutu liiklemise ja parkimise korraldamise teemasid mitme aasta vältel. "Julgen väita, et see teema on üleval juba rohkem kui kümme aastat," lausus ta.