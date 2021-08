Politsei tegeles Võsul üle saja purjus lapsega

Politsei huviorbiiti sattus üle saja 15–16-aastase noore, kes olid nii peoala sees kui ka väljaspool seda liialt palju vägijooki pruukinud. Kõikide noortega vesteldi ning nendega tegeleb edasi piirkonnapolitseinik.

"Eesmärk ei ole kedagi karistada, vaid noored peavad mõistma enda tegude võimalikke tagajärgi," lausus maakonna politseijuht. "Politsei andis kõik noored vanematele või vanemate poolt volitatud inimestele üle, seega kainestusmajas ei lõpetanud enda pidu ükski alaealine."

Satsi pidas oluliseks lapsevanemate vastutust. "On oluline, et ka iga vanem teaks, kellega ja kus tema laps viibib ja kuidas ta koju jõuab," selgitas Satsi. "Väga lihtne on sarjata, et teismelised on purjus ja nende käitumine häirib täiskasvanuid, aga oluline on mõelda ka sellele, millist eeskuju me ise vanematena anname või näitame."

Võsu rannafestival siiski kainestusmaja teenusteta läbi ei saanud. Sinna viidi mõned purjus täiskasvanud, kes olid peoalal agressiivseks muutunud. Turvameeskond andis agressiivsed isikud üle politseile. "Kainestusmajja viisime ka ühe joobes inimese, kes oli tulnud Võsu rannamajas oleva politseibaasi juurde ja teatanud, et ta ei tea enam kuhu minna ja ta on kõik enda tuttavad ära kaotanud," rääkis Satsi. Maakonna politseijuht tuletas inimestele meelde, et kui koos minnakse välja, siis tuleb üksteisel ka silma peal hoida ning veenduda, et kõik ööseks turvaliselt koju või ööbimispaika tagasi jõuavad.

Pühapäeval sai politsei teate ka selle kohta, et Võsu alevikus lõi 21-aastane mees 36-aastast naist. Õnneks tema vigastused ei olnud tõsised ning politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Maakonna politseijuhi Katrin Satsi sõnul torkas positiivselt silma olukord, kus teise päeva öösel, mil festival läbi sai, oli värava juurde kogunenud hulk täiskasvanud inimesi, kes olid enda noortele järgi tulnud ja toimetasid nad turvaliselt koju. "Seda oli väga hea näha ning sellega antakse ka noortele edasi head eeskuju," sõnas Satsi. Samuti tõdes ta, et koostöö peo peakorraldaja, turvameeskonnaga ja kohaliku omavalitsusega sujus väga hästi. "Võib öelda, et hea koostööga on võimalik saavutada nii mõndagi ning suur samm on tehtud, et edaspidi veelgi paremini üheskoos toimetada."