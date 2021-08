Mükoloog Indrek Sell, kellele naine pildi tuvastamiseks saatis, kinnitas leiu nabatorikuna. Tema sõnul on Nabatorik igas mõttes sama haruldane liik, kui näiteks leht-kobartorik, mis kasvab Rakveres lähistel Mädapea tammikus. Sellest hoolimata on seen kantud vaid punasesse raamatusse, kuid pole seadusliku kaitse all. "Olen rääkinud sellest keskkonnaministeeriumi ametnikele, aga seni pole midagi tehtud," lausus Sell, kelle arvates tuleks see äärmiselt ohustatud seeneliik võtta kiiremas korras seadusliku kaitse alla.