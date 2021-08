Rõõmsameelne neiu seltskonnast rääkis, et on festivali kohta kuulnud palju head – see oli põhjus, miks otsustati ette võtta niivõrd pikk teekond. “Sest see on Võsu, kõige ägedam koht, kus olla,” sõnas ­külastaja ning muljetas, et see on koht, kus nautida head muusikat ja võtta suvest viimast.