Juhtkiri: võtmesõna on “tasakaal”

Kipume ära unustama, et jagame planeeti sadade miljonite teiste elukatega: loomade, lindude, putukate ja kaladega. Selleks et elu harmoonias toimida saaks, on vaja seaduseid ja regulatsioone. Me ei soovi elada ühiskonnas, kus tänavatel kolavad tuhanded koduta kassid, urisevad koerakambad ning kellegi asi ei ole, mis nendega peale hakata.