Koolid korda!

Hariduse ja huvitegevuse edendamine on ilmselgelt üks olulisemaid teemasid, et tagada meie piirkonna areng. Haljala valla territooriumil asuvad Haljala ja Võsu kool. Valla investeeringute programmis on kõige olulisemal kohal just haridusasutuste rahastamine. Kui meil on piisavalt lasteaia- ja koolikohti ning me suudame luua noortele turvalise ning tänapäevase õpikeskkonna, siis on üsna tõenäoline, et elu maal jätkub.