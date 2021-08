Kohalikud boolingumeistrid on valmis Eesti absoluutse paremikuga mõõtu võtma

Meeste arvestuses võitjaks kroonitud Martin Ruuto rääkis, et kõige rohkem erineb boolingusport tavalisest, lõbu pärast mängimisest selle poolest, et võisteldes välditakse olukordi, kus mitu inimest viskavad palli samal ajal, ning mängimiseks kasutatakse isiklikku varustust. “Kasutatakse vintpalle, sest need aitavad kaart visata,” nimetas Ruuto.

9.–12. septembril toimuvad Tallinnas boolingu Eesti meistrivõistlused, kus saavad osaleda spordiklubi Rakvere Bowling 42 liiget. Kindla jah-sõna on osalemise suhtes öelnud kohalik meeste esinumber Martin Ruuto ning meeste ja naiste arvestuses kolmanda koha saavutanud August ja Kristiina Rozenthal. Sealt edasi on võimalik osaleda Euroopa ja maailmameistrivõistlustel. Lähim rahvusvaheline võistlus toimub Helsingis, kuhu läheb kümmekond eestlast. Ruuto jagas emotsioone Lääne-Virumaa meistriks saamisest: “Tore võistlus oli. Järgmise aasta võistlused võiks toimuda tavapärasel ajal mais. See aasta lükkus võistlus pandeemia tõttu edasi, aga suvisel ajal oli osalejaid vähem.” Kolmanda koha saavutanud August Rozenthal mainis, et tundis võistlustel ärevust, ootust ja lootust. “Kolmas koht on hea koht, kuigi, arvestades vastaste punktitulemusi, oli võimalus saavutada ka esikoht,” lausus ta.