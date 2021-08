Koerajuht Andrus Liiv: "Politseikoer saab aru, et tööpäev on läbi kui vahetme vormi. Tema vorm on kaelarihm"

Peagi kaheksaaastaseks saav lühikarvaline belgia lambakoer nimega Suhteellisen Kojootti ehk Šaakal on patrullkoer, kelle lisaeriala on narkootiliste ainete leidmine. Treeningute käigus õpetatakse koerale mitmesugused lõhnad selgeks. Kui teenistuskoer tunneb otsitavat lõhna, annab ta sellest oma juhile märku. Šaakal on ametit pidanud kuus aastat, pluss kaks aastat, mis on kulunud tema väljaõppele. Kahe aasta pärast jääb ta pensionile ja saab täiskohaga pereliikmeks.