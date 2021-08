Kahel Virumaal kütitakse tänavu kaks tosinat karu

Rakvere Jahindusklubi tegevjuht Jaan Villak ütles, et karude populatsioon maakonnas on elujõuline ja mesikäppasid on palju. “Mullu anti meie maakonda 17 küttimisluba ja augusti lõpuks olid sisuliselt kõik lubatud karud juba ka kütitud,” rääkis ta. “Hiljem jahiti veel neid karusid, kelle küttimiseks oli nii-öelda personaalne luba, sest nad kippusid rüüstama. Ka tänavu on meil lisaks 12 loale veel üks lisaluba varuks. See läheb käiku siis, kui ilmnevad rüüsteretked ja suure kahju tekitamised.”