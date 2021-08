Rinnaga toitmine on keskkonnasäästlikum kui rinnapiimaasendaja kasutamine

2.-8. august on rahvusvaheline rinnaga toitmise nädal, mis meenutab, et rinnaga toitmise traditsioon on jagatud vastutus, kus oma roll on nii perel, tööandjatel kui ka ühiskonnal. Rahvatervise seisukohalt aitab rinnaga toitmise järjepidevus luua süsteemi, mis toimib nii tavaolukorras kui ka läbi erinevate kriiside.

Tänavused kuumalained ja nende taga olev kliimasoojenemine on tõstnud rinnaga toitmise teema olulisuse üles veel teisegi, esmapilgul üpris ootamatu nurga alt. Nimelt toovad rahvusvahelise nädala eestvedajad välja, et rinnaga toitmisel on keskkonnasäästlikum kui rinnapiimaasendaja kasutamine.

​„Seni oleme rääkinud rinnaga toitmise kasulikkusest emade ja laste tervise seisukohalt ja tunnustanud Eesti ühiskonda, kus rinnaga toitmiseks on avalikus ruumis loodud võimalusi ja edendatud positiivset suhtumist. Ka riik oma seaduste ja toetustega on abiks, et emad saaksid beebisid võimalikult pikalt imetada ja neile arenguks vajalikku lähedust pakkuda,“ ütleb ITK Naistekliiniku emadusnõuandla ämmaemandusjuht Silja Staalfeldt-Rahumägi.

Uuringud rinnaga toitmise ja kliimamuutustega seoses on uus nähtus. Selge on see, et rinnaga toitmiseks läheb vaja pisut vett ja maismaaressursse, mis on süsinikuemissioonivaba ja tekitab vaid minimaalselt või üldse mitte prügi. Imetamine hoiab ka perekondades tervist, mis tõenäoliselt aitab tulevikus inimkonnal maa ressursse kokku hoida.

Ühe hiljutise uuringu järgi rinnaga toitmine kuus kuud järjest säästab 95 kuni 153 kg Co2 väikelapse kohta võrreldes sellega, kui toita rinnapiimaasendajaga. See tähendab, et kui imetada beebit 6 kuud, teeb see süsinikukokkuhoidu sama palju kui sõita tavalise autoga 400 kuni 600 km ehk umbes üks paagitäis fossiilset kütust*. „Number on märkimisväärne, kui teha statistikat kõigi Eestis sündinud lastel peale,“ ütles Silja Staalfeldt-Rahumägi.