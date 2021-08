Virumaa rahvaülikooli lugu saab meenutada YouTube'i keskkonna abil

Virumaa Rahvaülikooli Seltsi kodulehelt võib lugeda, et lavastus on nukra alatooniga, kuid rõõmsa pealispinnaga ja kõneleb aastatel 1925–1940 Kunda mõisas tegutsenud esimesest maatüüpi rahvaülikoolist. Kool oli omal ajal üsna unikaalne nähtus, andes kutse- ja kodanikuõpet noortele, kellel polnud oma majandusliku olukorra tõttu võimalik linnakooli minna.

Näidendi autor oli Olavi Ruitlane, lavastas Tiit Alte, massistseenid aitas paika panna Elmo Nüganen, peaosalisteks said Carmen Mikiver, Tarvo Sõmer, Margus Mankin, Kaido Veski, Tea Parts ja Tauno Küngas.

Virumaa Rahvaülikooli Seltsi juhatuse liige ja üks lavaloo osatäitjatest Kaido Veski rääkis, et lavastus valmis suure hulga toetajate abil. Mõte oli rääkida paiga ja kooli lugu. Veski väljendas rõõmu, et salvestise kaudu saavad inimesed ikka veel omaegsetest sündmustest aimu. Ta meenutas, et lavalt oli läbi käinud kokku 80 inimest ning Nüganen oli vallanud massidega ümber käimiseks õigeid võtteid. "Tempo oli hea ja ta tõi igasugust muud kvaliteeti kogu lavastusele juurde," lausus Kaido Veski.